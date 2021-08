Twee bestuurders kritiek na twee verschillende ongevallen in Kruibeke

Het eerste ongeval gebeurde bovenop het viaduct over de E17 in Kruibeke. Een autobestuurster kwam frontaal in botsing met een bestelwagen. Het slachtoffer, een vrouw, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd.

Eerder was er ook al een zwaar verkeersongeval op de E17 zelf, ter hoogte van de parking Kruibeke. Ook daar raakte een bestuurder levensgevaarlijk gewond bij een kop-staartaanrijding met vier vrachtwagens. Er waren een tijd lang twee rijstroken versperd op de E17 in de richting van Antwerpen.