Uitstekende omstandigheden voor het hoogtepunt van de jaarlijkse Perseïden-meteorenzwerm

De Perseïden danken hun naam aan het feit dat hun radiant zich in het sterrenbeeld Perseus lijkt te bevinden. De radiant is het punt van waaruit al de meteoren lijken te komen. Bij ons ligt dat zoals gezegd in het noordoosten.

Het feit dat de meteoren allemaal uit een punt lijken te komen, is een gevolg van het perspectiefeffect: zoals twee spoorstaven op een verre afstand in één punt lijken op te gaan, lijken de meteoren, die in werkelijkheid allemaal een parallelle baan volgen, uit één punt te komen omdat ze zo ver weg zijn.

De meeste meteoroïden uit de Perseïden-zwerm zijn erg klein maar toch is de zwerm niet ongevaarlijk, zo blijkt.

In 1993 vernielde een meteroïde van de Perseïden immers een erg dure satelliet, de Olympus-1. Dat was toen de grootste burgerlijke communicatiesatelliet die ooit gebouwd was en hij had zo'n 725 miljoen euro gekost. Het European Space Agency had de satelliet 4 jaar eerder gelanceerd.

De impact van de meteoroïde creëerde een plasmawolk die een kortsluiting veroorzaakte in het hoogtecontrolesysteem van de Olympus-1. De vluchtleiding slaagde erin de rondtollende satelliet opnieuw onder controle te krijgen maar daarbij werd al de brandstof opgebruikt, zodat de satelliet buiten gebruik moest worden gesteld.

De operatoren van satellieten worden nu verwittigd als er een meteorenzwerm aankomt, zodat ze hun satelliet uit de gevarenzone kunnen halen of de satelliet zo kunnen oriënteren dat de kleinste oppervlakte naar de baan van de meteoroïden gekeerd is en de kans op een botsing dus het kleinst is.