Unia zet geen juridische stappen na uitspraken Demarez: "We gaan wel in dialoog"

Begin deze week liet Gelijkekansencentrum Unia weten dat het een dossier had geopend na een twintigtal meldingen over ongepaste uitspraken die Sporza-commentator Eddy Demarez deed. De opmerkingen waren het voorbije weekend te horen na een live-uitzending van de huldiging van de Belgian Cats, de Belgische vrouwenbasketbalploeg. Demarez deed enkele denigrerende uitspraken over de geaardheid en het uiterlijk van de basketbalploeg.

Na verder onderzoek heeft Unia nu beslist om geen juridische actie te ondernemen. "We zullen wel in dialoog gaan met de verschillende partijen. We gaan hen contacteren om een oplossing te zoeken." Unia ziet het als een opportuniteit om over sport en diversiteit te spreken, en wil het voorval graag constructief benaderen.