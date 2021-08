Vaccinatiecentrum in Puurs-Sint-Amands verhuist naar kleinere locatie want bijna iedereen is gevaccineerd

Het vaccinatiecentrum in Puurs trekt weg uit sport- en evenementenhal Binder. Het centrum sluit niet, maar verhuist naar een nabijgelegen plek. Vermoedelijk wordt op 8 september de laatste prik gezet. Zo kan de sport- en evenementenhal weer gebruikt worden voor wat die bedoeld is, zegt schepen en centrumverantwoordelijke Ann Marie Morel (CD&V).

"We hoeven niet meer dagelijks op vier lijnen te vaccineren, want er werden al veel mensen gevaccineerd. We kunnen de sport- en evenementenhal weer vrijgeven voor andere activiteiten zoals het seniorenfeest of sportlessen van de school vlakbij. We verhuizen naar een andere locatie in de buurt, naar een school vlakbij of cc Binder", aldus Morel.

Vanaf september wordt er enkel nog ingeënt op woensdagnamiddag en -avond, voor al wie zijn of haar tweede prik gemist heeft, voor tweedekansers en jongeren die intussen 12 jaar werden.