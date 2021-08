Hoe kan de vaccinatiegraad in Brussel omhoog? "We moeten het de twijfelaars zo moeilijk mogelijk maken"

Eerst even de cijfers. In Vlaanderen kreeg intussen 93,8 procent al minstens één prik, in Wallonië is dat 80 procent, in de Duitstalige gebieden 75,5 procent en de hoofdstad bengelt achteraan met 63,3 procent.

Bij jongeren is het verschil nog groter. "Van de 12- tot 17-jarigen heeft in Vlaanderen al 70 procent een eerste prik gekregen", zegt Geert Molenberghs, biostatisticus UHasselt/KU Leuven in "Terzake". "In Wallonië is dat nog maar 50 procent en in Brussel slechts 20 procent."