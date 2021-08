Veel "vallende sterren" nu: "Eigenlijk zijn dat geen sterren, maar meteoren"

Er zijn opvallend veel vallende sterren te spotten in deze tijd van het jaar. Maar wat niet iedereen weet, is dat dat eigenlijk stofdeeltjes zijn van een komeet die de aarde passeert. In deze periode gaat het om komeet "Swift Tuttle": "Dit gebeurt 1 keer om de 133 jaar", zegt Marnix Wylocke van de Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.