Franse onderzoekers meten koolstof in veenlaag in de Vallei van de Zwarte Beek: "Om te vermijden dat koolstof in atmosfeer terechtkomt"

De Vallei van de Zwarte Beek is een van de grootste veengebieden in Vlaanderen. De veenlaag is er tot 2 meter dik en kan zeer veel CO₂ opslaan. Enkele Franse onderzoekers zijn nu in de vallei van de Zwarte Beek in Lummen en ze plaatsen daar koepeltjes waar ze het koofstofdioxide- en methaangehalte meten.



Die metingen zijn erg belangrijk. "Het veenpakket hier is tot twee meter diep op sommige plaatsen. Het kan veel koolstof opslaan in de bodem, we moeten het daarom zo goed mogelijk bewaren", zegt Jos Vanduffel van Natuurpunt. Wetenschappers van het Franse onderzoeksinstituut zijn daarom met metingen bezig, daarmee willen ze kijken hoeveel broeikasgassen eruit komen. "De metingen zijn belangrijk om te weten of het veen niet degradeert. Want zou dat het geval zijn, dan betekent dat dat er extra koolstof in de atmosfeer terechtkomt. Dat willen we vermijden, we moeten dus de evolutie ervan goed bijhouden. De metingen worden iedere maand dit jaar en volgend jaar herhaald. Er worden ook andere stalen van het veen genomen om de langetermijnevolutie ervan te kennen."