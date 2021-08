Voetbalsupporters die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn, mogen bij enkele clubs in aparte "vaccinvakken" zitten 

Maar wat dan met mensen die zich niet wíllen laten vaccineren? Ook zij zullen nu in dat speciale vak kunnen zitten. Al is dat volgens Keirsebilck wel maar tijdelijk. "Op langere termijn kunnen we die aparte vakken niet blijven hanteren, dus in the end zal iedereen toch een covidpas nodig hebben." En als er nu een groep is waar er enkelen gevaccineerd zijn en enkelen niet? "Dan zullen we dat ter plaatse bekijken. Een jongen van 13 met zijn papa, die zullen we dan samen in het bezoekersvak zetten. Bij grotere groepen zullen we kijken hoe we het kunnen regelen."

Bram Keirsebilck van KV Oostende vertelde vanmorgen bij Radio 2 West-Vlaanderen over de aparte tribunes voor niet-gevaccineerde supporters: