Vrouwen in Tigray verkracht en ontvoerd door regeringsleger zegt Amnesty

"Verkrachting en seksueel geweld zijn als oorlogswapen gebruikt om blijvende fysieke en psychische schade toe te brengen", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. Onder meer het Ethiopische regeringsleger, de ENDF, worden beschuldigd van zulke feiten. Ook het Eritrese regeringsleger, dat Addis Abeba bijstaat in het conflict met de opstandelingen in Tigray, en milities uit de Ethiopische regio's Amhara worden in het Amnesty-rapport genoemd.

De organisatie sprak met 63 slachtoffers van seksueel geweld en met medisch personeel. Gezondheidsinstellingen in Tigray registreerden van februari tot april 1.288 gevallen van gendergerelateerd geweld. "De ernst en omvang van de seksuele misdrijven zijn bijzonder schokkend, en komen neer op oorlogsmisdrijven en mogelijke misdrijven tegen de menselijkheid", zegt Callamard nog. Veel slachtoffers waren ook getuige van de verkrachting van andere vrouwen. "Het was bedoeld om de slachtoffers en hun etnische groep te terroriseren en te vernederen", klinkt het.



Van de slachtoffers wezen 28 mensen leden van de Eritrese strijdkrachten als dader aan. Wat Amnesty betref moet de regering in Addis Abeba "onmiddellijk actie ondernemen", vindt Callamard. Ook de Afrikaanse Unie moet optreden en ervoor zorgen dat het conflict op de agenda komt van zijn Vredes- en Veiligheidsraad.



In november vorig jaar startte de Ethiopische premier Abiy Ahmed, in 2019 nog de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, een offensief tegen de opstandige regio dat "kort en krachtig" zou worden. Meer dan negen maanden later woedt het conflict nog altijd in volle hevigheid. Duizenden burgers zijn al gedood, honderdduizenden sloegen op de vlucht. En voor miljoenen dreigt hongersnood.