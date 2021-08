Katty uit Wenduine wint voor derde keer op rij WK garnalen pellen

De Olympische Spelen zitten er al enkele dagen op, maar toch hebben we er nog een West-Vlaamse kampioene bij. Katty Vanmassenhove uit Wenduine pelde in 10 minuten tijd zo'n 116 gram garnalen en won daarmee het WK garnalen pellen. Dat vond afgelopen zondag plaats in Frankrijk. Ze pelde 1 gram meer dan het jaar ervoor en 4 gram meer dan de eerste keer dat ze wereldkampioen werd. Katty was met voorsprong de winnaar want het scheelde 20 gram met de tweede plaats.

"Het was best spannend om mijn titel opnieuw te verdedigen", zegt ze. "De eerste keer konden de mensen nog denken dat ik toevallig kampioene was geworden en de tweede keer had ik misschien gewoon een goede dag. Maar nu voelde het echt aan alsof ik mijn titel moest verdedigen. De mensen verwachten meer van mij, dus had ik toch wat meer stress dan de andere keren."