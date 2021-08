Woonzorgcentrum Zoutleeuw biedt slachtoffers van waternood serviceflats aan

"We gaan een aantal assistentiewoningen ter beschikking stellen voor die mensen, waar ze in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij en onder coördinatie van de Waalse vereniging van steden en gemeenten een aanvraag kunnen doen om hier tijdelijk te komen wonen", zegt Robert Zoons van woonzorgcentrum Ravelijn in Zoutleeuw.

"De prijs bestaat normaal uit een huurcomponent en een dienstencomponent", zegt Zoons. "Voor de mensen vanuit het crisisgebied gaan we enkel de huurcomponent in rekening brengen. Er zal transparant gecommuniceerd worden naar die mensen over de kostprijs. Dat zal vooral vanuit de verzekering worden opgenomen."