Zomerbar in Kortemark roept klanten op om coronaregels te volgen

Vorig weekend liep het uit de hand in Bar La Gare in Kortemark, omdat er te veel volk was. Toen het begon te regenen, werden de coronamaatregelen niet meer gerespecteerd. "Wij hebben plaats voor een 600-tal mensen, maar die avond waren er ongeveer een 400-tal aanwezigen. Door de regen moest iedereen snel schuilen onder een tent en daar is het misgelopen. Een groep hield zich niet aan de coronamaatregelen en toen zijn er schermutselingen ontstaan. De politie kwam ter plaatse en wij hebben eigenhandig beslist om de zaak, vroeger dan voorzien, te sluiten", zegt uitbater Philippe Lauwych.

De uitbater roept nu op om zich aan de regels te houden. Hij vraagt uitdrukkelijk om met maximaal 8 aan een tafel te zitten en een mondmasker te dragen als je rondloopt.

Volgend weekend komt er extra security om een oogje in het zeil te houden. Daarna sluit de zomerbar voor dit seizoen.