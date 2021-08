Jongen van 16 vermist voor kust van Oostende: grote zoekactie op zee

Voor de kust van Oostende is een grote zoekactie aan de gang naar een Franstalige jongen van 16 jaar, die vermist is. Hij werd het laatst gezien in het water ter hoogte van de westelijke strekdam. De kans bestaat dus dat de jongen in het water is geraakt. De NH90-helikopter en boten van de strandredders, kustwacht en brandweer worden ingezet.