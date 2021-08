Alcatraz in Kortrijk: Alles mag weer met het Covid Safe Ticket

30.000 bezoekers, 70 bands uit België en Europa, 100 personeelsleden per dag die de hele week in de weer waren om het sportcentrum Lange Munte om te bouwen tot één van de meest gerenommeerde metalfestivals. "Alles is uitverkocht, met uitzondering van wat dagtickets", weet Pieter Desmet. "En het weer ziet er prachtig uit om er een goede editie van te maken. De hevige regenbuien van de voorbije dagen speelde ons wel parten. Het zware materiaal konden we niet gebruiken op gevaar af de festivalweiden helemaal om te ploegen. Dat bezorgde ons misschien extra werk maar we zitten op schema. Vanavond is alles klaar."