Amazone Manon Claeys voor het eerst naar Paralympics: “Ik wil dè rit van m'n leven rijden in Tokio”

Sinds het ongeval heeft ze 70 procent minder kracht aan haar rechterzijde. Maar de liefde voor de paardensport was te groot om alles op te geven. “Schrik had ik niet. Ik ben vooral dankbaar dat ik nog kan stappen en eigenlijk kan doen wat ik altijd graag heb gedaan.” Al snel begon ze in de para-dressuur in de categorie 4 aan competities deel te nemen en dat legde haar geen windeieren. Zo won ze zilver op het Europees kampioenschap in het Zweedse Göteborg en twee jaar later opnieuw zilver en brons op het Europees kampioenschap in Rotterdam.

“En binnenkort sta ik op de Spelen in Tokio”, gaat ze enthousiast verder. “Wie had dat ooit gedacht? Ik heb zo veel zin om ons land te vertegenwoordigen.” Na al die knappe prestaties op het Europese toneel dichten experten haar wel medaillekansen toe. “Tuurlijk droom ik van het allerhoogste. Ik ga alvast mijn uiterste best doen om dé rit van mijn leven te rijden. Maar alles hangt af van hoe mijn paard zich zal voelen na die lange vliegreis van 20 uur en de quarantaine in Aken. We moeten hier verplicht verblijven zodat zowel paard als ruiter niet ziek worden. Maar die verandering van stal veroorzaakt toch wat stress. Gelukkig zijn de omstandigheden hier in Aken fantastisch. Zelf heb ik er alvast alles aan gedaan om in topvorm te vertrekken en heb ik mijn sociale leven on hold gezet zodat ik zeker niet ziek zou worden.” Manon rijdt haar eerste proef op 26 augustus.