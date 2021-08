Brandweer ensceneert brand en zoektocht naar vermiste jongeren in Kloosterbos in Wachtebeke

Een homogeen bos, met alleen maar dezelfde soort bomen en planten, is vatbaarder voor een zware bosbrand. Daarom heeft de provincie, die in 2002 eigenaar werd van het Kloosterbos, de beplanting over een andere boeg gegooid. "In de loop van de 20e eeuw werden in het Kloosterbos op grote schaal naaldbomen aangeplant, voor de economische productie van hout. Nu vormt de provincie het bos opnieuw om tot een structuurrijk bosgebied met inheemse soorten zoals struikheide, berk en zomereik. Dat zijn de soorten die er oorspronkelijk floreerden. In loofbossen is het brandgevaar bij droogte beperkter", aldus Gillis.