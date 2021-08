Brothers of Solidarity en brandweer Lennik in de bres voor slachtoffers watersnood

Het brandweerkorps uit Lennik start in de kazerne een inzameling van voedsel en kuisproducten voor de getroffen gemeenten in Wallonië. “Met de vzw Vriendenkring Brandweer Lennik focussen we ons op voeding in blik, dranken, onderhoudsproducten, hygiënische middelen en honden- en kattenvoer”, zegt voorzitter Kris Hemmeryckx.

"De bedoeling is om alles in de loop van volgende week aan lokale organisaties te overhandigen.” Mensen die iets willen doneren kunnen elke dag van 8 tot 18 uur terecht in de brandweerkazerne in Eizeringen.