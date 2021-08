Coronablog: Bijna 500 covidpatiënten in Belgische ziekenhuizen

Nieuw-Zeeland is van plan om begin 2022 de grenzen te openen voor reizigers die gevaccineerd zijn en uit landen met een laag risico komen. Zij zullen dan niet meer in quarantaine moeten. Dat heeft premier Jacinda Ardern bekendgemaakt. Als dat effectief gebeurt, zal het land bijna anderhalf jaar gesloten geweest zijn.



Door de geografische ligging en het sluiten van de grenzen, slaagde Nieuw-Zeeland erin het coronavirus redelijk goed buiten te houden. Op een bevolking van 5 miljoen inwoners waren er amper 2.500 besmettingen en 26 sterfgevallen. Maar het land bleef daardoor wel zo goed als geïsoleerd van de rest van de wereld.

De heropening van de grenzen vanaf begin 2022 zal in fases verlopen, kondigde premier Ardern aan. "We zitten nog niet in een positie om al volledig te openen." Reizigers uit landen met een gemiddeld risico, zullen daarom nog in quarantaine moeten, zij het een kortere periode. Reizigers die nog niet gevaccineerd zijn of uit hoogrisicolanden komen, zullen nog altijd 14 dagen in quarantaine moeten.

Wat de vaccinatiecampagne betreft, loopt Nieuw-Zeeland achter op landen uit de Europese Unie of de Verenigde Staten. Zo’n 21 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Ardern kondigde aan dat vanaf 1 september iedereen die in aanmerking komt een vaccin zal krijgen.