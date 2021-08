Vanaf vandaag met een pasje naar festivals, een voetbalmatch en andere grote evenementen: zo werkt het Covid Safe Ticket

Waar kan ik een Covid Safe Ticket krijgen?

Het Covid Safe Ticket (CST) is een QR-code in een app op je smartphone of op een afgeprint document. Technisch gezien is het CST hetzelfde als het Europees coronacertificaat dat bedoeld is om vrij(er) te kunnen reizen.



Wie al volledig gevaccineerd is en al zo'n Europees coronacertificaat op de smartphone heeft staan (in de CovidSafeBE-app) of heeft uitgeprint, kan die QR-code dus ook gebruiken om toegelaten te worden op een festival of in een voetbalstadion.

Wie nog niet volledig gevaccineerd heeft, zal zich wel eerst moeten laten testen om zo een nieuwe QR-code te krijgen. Let op: om te reizen mag een test niet ouder zijn dan 72 uur, om een evenement bij te wonen, moet die test recenter zijn (binnen de 48 uur).

Wie nog geen Europees coronacertificaat heeft gedownload en dus ook nog geen Covid Safe Ticket heeft, kan dat doen via de websites covidsafe.be, Mijn Gezondheid en Mijn Burgerprofiel.