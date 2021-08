Delphine Lecompte mag aanblijven als museumdichter van Brugge na controversiële uitspraken over pedofilie

“Wij staan, zeer uitdrukkelijk, niet achter de uitspraken van Delphine Lecompte over pedofilie, en willen ons hier dan ook duidelijk van distantiëren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Tegelijk staan we als stadsbestuur voor het recht op vrije mening en artistieke vrijheid. We zullen in deze kwestie dus geen verdere stappen zetten.”



De geplande activiteiten in het kader van het Museumdichterschap van Delphine Lecompte zullen tot nader order doorgaan. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “De lezersbrief van mevrouw Lecompte staat volledig los van de artistieke opdracht die we haar met Musea Brugge gaven. Haar persoonlijke standpunt over dit onderwerp – dat we geenszins delen – heeft hier geen verdere invloed op.”