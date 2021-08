Dilbeekse Pascal Mathieu is overleden: "Hij was enorm gedreven en beet zich in alles vast"

In Dilbeek is Pascal Mathieu op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was coördinator van het Trammuseum in Schepdaal en leidde daarvoor 20 jaar lang projecten bij het Legermuseum in Brussel. Hij was in zijn jonge jaren ook officier en reservist in het Belgisch leger. Eerder dit jaar haalde hij nog de pers met zijn opruimactie van de plek waar koning Albert I verongelukte, waarvoor het koningspaar hem via brief bedankte.