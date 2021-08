Blankenberge krijgt allicht nieuwe burgemeester, Daphne Duméry: "Jammer voor mezelf, maar zo kon het niet blijven duren"

Ook huidig burgemeester Daphne Duméry (N-VA) beseft dat het zo niet verder kon. "Voor mijzelf is dat een bijzonder jammere zaak, maar het is zoals het is en we moeten vooruit. We moeten leren leven met het nieuwe decreet. Dat is geen gezonde manier van besturen (met die wisselmeerderheden, red.), dit kon niet zo lang blijven duren", reageert ze in "De ochtend" op Radio 1.

Als er een nieuwe coalitie komt, dan zal het de eerste keer zijn dat het nieuwe gemeentedecreet in de praktijk wordt toegepast. Het decreet bepaalt ook dat de grootste partij in de coalitie voortaan de burgemeester moet leveren. En dat moet dan de kandidaat zijn die binnen die partij de meeste stemmen haalde. In de mogelijke nieuwe coalitie zou dat dan Björn Prasse van Open VLD zijn.

Het lijkt er dus op dat Duméry aan haar laatste weken als burgemeester bezig is. "Hetgeen nu gebeurt, lijkt misschien ongelegen te komen, maar het moet nu eenmaal gebeuren", zegt ze. "We zitten niet in de politiek voor onszelf, maar om iets te kunnen bereiken en, misschien is dat een beetje naïef, voor een hoger doel. Ik heb het bijzonder graag gedaan, maar ik weet ook dat mijn opvolger het heel goed zal doen."

Hoe die nieuwe coalitie er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Zondag wil Open VLD beslissen met welke partijen ze in zee wil gaan. Duméry hoopt dat de N-VA in elk geval zal kunnen meeregeren.