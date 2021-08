Pools wetsvoorstel mogelijk einde van laatste regeringskritische tv-zender: "Verregaande verschraling medialandschap" 

Gisterenavond keurde het Poolse parlement een omstreden aanpassing van de mediawet goed. Niet-Europese bedrijven mogen er voortaan geen meerderheidsbelang meer hebben in de Poolse media. Het wetsvoorstel is breed geformuleerd, maar neemt in de praktijk vooral één tv-zender in het visier: TVN 24, de laatst overgebleven regeringskritische zender in Polen. TVN is namelijk voor het grootste deel in handen van het Amerikaanse mediabedrijf Discovery.