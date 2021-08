Di Rupo (PS) over kritiek op coördinatie na watersnood: "Er komt een parlementaire commissie, maar niet prioritair"

"Er komt een parlementaire commissie in het Waals parlement." Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) gezegd in "Terzake" over de vele kritiek op de hulpverlening na de watersnood. Naast de discussie over die hulpverlening, is er de piste dat een opengezette waterdam bij Eupen de overstromingen in de hand heeft gewerkt. "Die commissie kan alle aspecten analyseren", aldus Di Rupo. Een echte parlementaire onderzoekscommissie komt er niet.