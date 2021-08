Extra vaccinatiedag voor Crammerock: "Nu een J&J-spuitje, 3 september naar het festival"

Met de extra vaccinatiedag hoopt Van Campenhout de vaccinatiegraad in Stekene en Sint-Gillis-Waas verder omhoog te krijgen. "Het loopt eigenlijk heel goed. Op dit moment is 72 procent van onze inwoners volledig gevaccineerd en 81 procent heeft een eerste prik gekregen. Maar er zijn dus zeker nog een aantal mensen die te overtuigen vallen om zich alsnog te laten vaccineren. We hopen dan ook dat het festival een stimulans is voor de twijfelaars", besluit de schepen.