Gents gezelschap voor amateurtheater treedt op in Monaco

De voorstelling heet "Dekalog 10", het 10e gebod, dat zegt dat je de goederen van een ander niet mag begeren. Het gaat over 2 broers die na de dood van hun vader ontdekken dat hij toch niet zo arm was als ze dachten. Hij had namelijk een postzegelverzameling die miljoenen waard is. De broers worden door die erfenis nog meer belust op geld en dat loopt niet goed af. Het stuk is een bewerking van de tv-reeks De 10 Geboden van de Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski. Het theatergezelschap speelde het al in 2016 en trad ook al op in Duitsland.