App "Too Good To Go" redde in 3,5 jaar tijd 5 miljoen maaltijden van vuilnisbak

Het Deense bedrijf "Too Good To Go" heeft in ons land al vijf miljoen maaltijden van de vuilnisbak gered. Bijna vier jaar geleden startte het bedrijf ook in België met een gratis app tegen voedselverspilling. Er is zo al evenveel CO₂ uitgespaard als 13.000 vluchten van Brussel naar New York. In België heeft het bedrijf haar hoofdzetel in Gent.