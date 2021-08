Gentse staalreus Arcelor Mittal vervangt steenkool deels door biokool

70 Procent van de staalproductie in 2020 (1,86 miljard ton) is gemaakt in hoogovens die fossiele steenkool gebruiken. Arcelor Mittal verwacht dat de vraag naar staal tegen 2050 zal verdubbelen. Als je die blijft produceren zoals nu, dan zal ook de CO2-uitstoot verdubbelen. Er is dus een gewijzigd beleid nodig, de staalreus zet daarom al enkele jaren in op een vergroening van de productie. De biokool is daar een onderdeel van: "in vergelijking met het gebruik van fossiele steenkool wordt er per ton biokool 2,5 ton CO2 bespaard." Het staalbedrijf gebruikt ook windenergie.