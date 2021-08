Heel wat kapotte bomen in park Drie Tommen te Tienen: "Hetzelfde probleem in heel de gemeente"

In Drie Tommen, het park rond de Romeinse grafheuvels in Grimde, zijn heel wat bomen afgestorven. Het zou gaan om meer dan 40 zieke of kapotte bomen. Gemeenteraadslid Bart Thomas (Vooruit) kreeg een tip van buurtbewoners en ontdekte de schade zelf. "We vragen een grondig onderzoek en om de bomen dringend te vervangen." De stad is op de hoogte en wijst de extreme weeromstandigheden aan als oorzaak.