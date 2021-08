Opvangcentrum De Refuge in Brugge zoekt een nieuwe locatie: "Renoveren is te duur"

De Refuge in Sint-Andries in Brugge gaat op zoek naar een nieuwe locatie. De federale overheid heeft beslist dat het te ingewikkeld en te duur is om zo'n geklasseerd gebouw te renoveren.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het hoog tijd dat er iets aan de situatie in het opvangcentrum gedaan wordt. "Het gebouw heeft last van vocht en ook naar acclimatisatie kan het veel beter, want in de zomer is het te warm en in de winter veel te koud. De mensen die er verblijven moeten ook met te veel mensen in dezelfde ruimte slapen."

De haven van Zeebrugge trekt vaak illegale transmigranten aan. Daarom zou het goed zijn dat de nieuwe locatie in Brugge gezocht wordt. Maar De fauw kijkt ook naar de werkgelegenheid. "Zo'n opvangcentrum zorgt ook voor werk in Brugge en omstreken. Er zijn al minstens 80 mensen daar tewerkgesteld. Het zou alleen al daarom fijn zijn mocht het centrum hier in Brugge blijven."