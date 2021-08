Naar een "pasjesmaatschappij"? Filosoof Ignaas Devisch is geen voorstander: "Overheid kan dan beter vaccin verplichten"

Moet het Covid Safe Ticket – waarmee je bewijst dat je volledig gevaccineerd of negatief hebt getest op corona – op heel wat meer plekken verplicht worden? Er wordt druk over gediscussieerd binnen de politiek. Filosoof Ignaas Devisch (UGent) is alvast niet gewonnen voor het idee. “Als we er niet meer omheen kunnen, zou de overheid beter het vaccin verplichten”, zegt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1.