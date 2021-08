Japanse duizendknoop verspreidt zich in de overstroomde tuinen en parken van Chaudfontaine

Omdat het om jonge scheuten gaat, zijn ze volgens de gemeente Chaudfontaine nog makkelijk te verwijderen. Maar het gemeentebestuur roept de bevolking op om systematisch één keer per week te controleren op nieuwe scheuten. Zoniet, dreigt er binnen enkele maanden een invasie van de plant. De scheuten moeten in een aparte vulniszak, of je kan ze laten uitdrogen in een luchdichte pot. "Maaien helpt niet", volgens De Geest. In Vlaanderen is het beheer van de plant trouwens vrij goed onder controle.