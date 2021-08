“We zien jullie in rechtbank, fossiele industrie”: hoe VN-klimaatrapport munitie voor nieuwe klimaatzaken kan worden

Is Greenpeace dan van plan om bedrijven voor de rechter te slepen? "Over nieuwe plannen kan ik nog niet veel vertellen", antwoordt Greenpeace-woordvoerder Zanna Vanrenterghem, die mee betrokken is bij de klimaatcampagnes van de milieuorganisatie. "Maar we hebben wel al een aantal belangrijke klimaatzaken gewonnen. Die tegen Ineos Project One (een nieuwe plastiekfabriek in de Antwerpse haven, red.) was een belangrijke. En we waren ook mede-eiser in de Belgische en Franse klimaatzaken tegen de overheid waarin we ambitieuzere doelstellingen vroegen."