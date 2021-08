Liga voor Mensenrechten: "Stuur geen mensen terug naar een land waar de taliban heersen"

Maar dat is niet genoeg, zeggen de federale regeringspartijen Groen en Ecolo in de krant De Standaard. Zij vinden dat de uitwijzingen helemaal moeten stoppen. De twee partijen willen de kwestie bespreken in de regering. De "EU-ambassadeurs pleiten om de uitwijzingen on hold te zetten en zij hebben zicht op de veiligheidssituatie in het land. Dat is een duidelijk signaal dat we niet kunnen negeren", klinkt het in De Standaard.

Ook de Liga voor Mensenrechten wil dat ons land voorlopig geen Afghanen meer uitwijst. De Liga begrijpt dat het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers het sluitstuk is van een goed migratiebeleid, maar dat kan niet als er een risico is dat ze daar een onmenselijke behandeling zouden ondergaan. En dat is in Afghanistan het geval, meent de Liga.



"Je kan geen mensen terugsturen naar een land waar de taliban heersen", zegt Kati Verstrepen van de Liga in "De ochtend" op Radio 1. "Twintig jaar lang hebben we met alle westerse landen geprobeerd de taliban te bestrijden omdat we dat een onmenselijk beleid vonden. Meisjes mogen er niet naar school, er is geen gezondheidszorg voor hen, de sharia heerst, het is een vreselijke situatie."