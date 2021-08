Limburgse kinderen doen steeds meer beroep op gespecialiseerde hulp

Het aantal hulpvragen bij die Limburgse hulpverleningsorganisatie nam dit jaar met 42 procent toe. De stijging heeft zeker te maken met de coronacrisis. Jongeren en kinderen werden daardoor erg getroffen, zowel in hun ontwikkeling als voor hun sociale contacten. En dat vertaalt zich in heel wat hulpvragen."Het zijn zeer diverse hulpvragen. Het gaat om gedragsproblemen, of problemen over gehoorzaamheid", zegt Geert Vanham, directeur van ZorgGroepZin. "Daarnaast gaat het ook over faalangst en onzekerheid."



De Vlaamse regering trok extra middelen uit voor hulpverlening aan jongeren en kinderen. Maar die volstaan niet om wachtlijsten te voorkomen. Er melden zich ook heel wat meer mensen aan vanwege een agressieprobleem of familiale problemen.