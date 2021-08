Litouwen en Letland spijkeren hun buitengrens dicht voor migranten vanuit Wit-Rusland

Hexter is ook gaan kijken in een van de kampen waar Litouwen de irreguliere migranten opvangt. "De mensen daar klagen over de slechte leefomstandigheden", zegt ze. Ze bracht een bezoek aan de kazerne van Rudninkai, tussen de grens en de hoofdstad Vilnius. Daar leven 730 mannen in tenten. Het heeft het ook hard geregend en er zijn tenten en slaapplaatsen weggespoeld. De opgevangen migranten klagen over de slechte voorzieningen, het eten en de slechte behandeling. "Sommige mensen zeiden me dat ze er slechter aan toe waren dan in hun thuisland."