Meer covidpatiënten in het ziekenhuis dan een jaar geleden: hoe komt dat?

Maar hoe komt het nu dat de ziekenhuiscijfers op dit moment toch zo sterk stijgen, terwijl bijna 80 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd is tegen het coronavirus? Bij Sciensano ziet men verschillende mogelijke oorzaken.

“Eerst en vooral is er in vergelijking met vorig jaar veel minder een staycation-mentaliteit”, stelt Boudewijn Catry vast. Doordat we in deze vakantieperiode veel minder in ons kot blijven en weer op reis trekken - zowel binnen België als naar het buitenland - komen we met meer mensen in contact en vergroot dus het risico op besmettingen. Onze contacten zijn ook vermeerderd door de versoepelingen van de afgelopen maanden.