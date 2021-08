Minder aardbeien door slecht weer van afgelopen weken: "Hopelijk blijft het nu een tijdje beter"

Er zijn minder aardbeien op de veilig van Hoogstraten door het slechtere weer van de afgelopen weken. "Vochtige lucht is niet goed voor de aardbeien. Er waren er dus minder, maar geen tekorten, omdat er ook minder vraag is. Als het slecht weer is, dan hebben de mensen minder zin in een coupe aardbei bijvoorbeeld", zegt Bruneel