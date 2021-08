Mysteries ontrafeld: geraak je binnen bij de vrijmetselarij in Brussel?

Invloed hebben de vrijmetselaars niet meer vandaag, gaat Maes verder. Maar wat doen ze dan wel? "Het is eigenlijk een sociale organisatie, een groep mensen die samenkomt. En zij doen hoofdzakelijk twee dingen. Enerzijds houden ze zich bezig met rituelen, dat is heel belangrijk. Anderzijds debatteren ze over maatschappelijk thema's. Om zichzelf en de maatschappij te verbeteren. In de 19e eeuw was hun politieke invloed er wel degelijk. Onderwerpen die werden besproken tijdens een zitting, bleken later ook op de agenda te staan van het parlement. Maar dat is vandaag niet meer het geval."



"Wie nog meer weet over de vrijmetselarij in Brussel is historicus Jimmy Koppen", vervolgt Maes. "Hij is een ex-collega van me, en gaat je zeker verder kunnen helpen". En dus gaat de zoektocht verder richting Affligem.