Na 400 jaar gaat de Sint-Godelieveabdij in Brugge open voor publiek

Nu gaat de stad Brugge samen met Toerisme Vlaanderen op zoek een nieuwe bestemming voor de abdij en de bezoekers kunnen hieraan meedenken. "Na het bezoek kan je jouw mening kwijt over waar het gebouw in de toekomst voor gebruikt kan worden", zegt Peter Dewilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. "Voor religieus erfgoed, zoals deze abdij, is de betrokkenheid van de lokale bewoners van groot belang."

"We moeten respect hebben voor de ziel van de plek. Het is een plek waar stilte heerst, waar enorm veel respect is voor erfgoed en waar kunst en schoonheid aanwezig zijn. Er is ook veel plaats voor reflectie. Dat zijn allemaal zaken, die we meenemen naar een toekomstige bestemming. Ook het vele groen van de tuin zouden we graag in de binnenstad behouden. Wat het wordt is nog niet zeker, maar het zal dus alvast geen discotheek zijn", lacht Dewilde.