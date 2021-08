Alweer prijs in vermaard ‘drugspand’ in Zaventem: 1.000 cannabisplantjes ontdekt jaar nadat er cocaïnelab werd opgerold

De politie van Zaventem heeft in een woning in de Van Parijslaan een cannabisplantage opgedoekt met bijna 1.000 plantjes. Er werd ook ruim 30 kilo geoogste cannabis aangetroffen. "In de woning pakte de politie ook een 23-jarige verdachte op. Hij werd inmiddels ook aangehouden", zegt parketwoordvoerder Sabine Lievens. “De plantage was verdeeld over vier kamers, gelegen op de zolderverdieping. Elke kweekruimte was uitgerust met een ventilatie- en aircosysteem.”