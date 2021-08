Natuurpunt wil geen nieuwe woningen op twee gronden in Overboelare: "Ze liggen in overstromingsgebied"

Natuurpunt verzet zich tegen een aanvraag om huizen te bouwen op een paar percelen grond in Overboelare bij Geraardsbergen. De percelen palen aan een reservaatgebied dat de voorbije jaren geregeld te kampen had met wateroverlast. "Daar bouwen is wraakroepend in deze tijd van klimaatopwarming," vindt Natuurpunt.