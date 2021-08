BEKIJK - "Zonder vrijwilligers hadden we niemand", inwoners Nessonvaux zien maar weinig hulp van overheid en gemeente 

De organisatie van de hulp in het rampgebied wordt nog elke dag bijgesteld. Het Rode Kruis en het leger nemen de coördinatie nu steeds meer op zich, daarnaast blijven heel wat vrijwilligers zonder organisatie actief. In Nessonvaux in de provincie Luik ruimen mensen nog altijd puin. Ze worden moe, maar hebben ook kritiek op de Waalse overheid en op hun gemeentebestuur, omdat die de hulp zelf niet goed gecoördineerd kregen.