Opruiming Webbekomsbroek na overstroming: “Dode palingen aan de prikkeldraad en dode hond gevonden”

Eind juli waren er zware overstromingen in de regio Diest, de rivier de Demer trad er buiten haar oevers. Vooral in de Demerbroeken zijn de gevolgen ervan nog zichtbaar, maar ook in het Webbekomsbroek is de schade door de hoge waterstand groot.

“Op zich is het niet echt een probleem als het Webbekomsbroek onder water komt te staan, want het is een overstromingsgebied”, zegt Erik Spiessens van het bezoekerscentrum Webbekomsbroek. “Maar jammer genoeg brengt dat ook veel zwerfvuil met zich mee. Dat is afkomstig van de autostrade of van de Demer zelf. Dat afval verspreidt zich doorheen het Webbekomsbroek.”