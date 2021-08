BEKIJK - De zomer van 1996 veranderde ons land voorgoed toen Marc Dutroux gevat werd, hoe zat de zaak nu weer in elkaar?

Dag op dag 25 jaar geleden daverde ons land op z'n grondvesten: Marc Dutroux werd gearresteerd. Hij werd vijand nummer 1 toen duidelijk werd welke gruweldaden hij op zijn kerfstok had: ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes jonge meisjes, vier van hen vermoordde hij ook: Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine en Laetitia. 25 jaar na de feiten zijn de beelden van toen nog altijd even beklijvend, we tonen je in drie minuten waar de zaak nu weer over ging.