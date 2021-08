Paardenkliniek Equitom in Lummen mag toch uitbreiden: "Wij zijn heel blij"

"Ik ben heel blij met deze vergunning", zegt Tom Mariën van Equitom. "Het wordt een gebouw met stallen om zieke paarden te huisvesten en daarnaast komt er ook een nieuwe operatie unit, met een gloednieuwe operatiezaal. Die zal helemaal in glas zijn voor de steriliteit. De technologie laat toe om tijdens de operatie het röntgenbeeld te visualiseren in de wand van de operatiezaal. Ik ben er dus heel blij mee en hoop dat we de werken snel kunnen starten."