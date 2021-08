Peru neemt 2,2 ton cocaïne in beslag, bestemd voor België

De drugs die in Peru in beslag werden genomen, zaten verstopt in een container met koffie. Ze hebben volgens de politie een straatwaarde van zo'n 75 miljoen euro.



De operatie vond plaats in een van de magazijnen in de haven van Callao. De belangrijkste haven van Peru. Het hoofd van de antidrugsafdeling Jhonel Castillo zegt aan Peruaanse media dat ze de drugsbende op het spoor zijn. Op de pakketten staan logo's afgebeeld, namelijk een pistool of een kruis, door deze logo's meent de politie dat ze de organisatie kan identificeren.