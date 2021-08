Recreatieverbod op Schulensmeer in Lummen door blauwalgen

Door de aanwezigheid van blauwalgen in het Schulensmeer in Lummen is er vanaf nu een recreatieverbod. Dat betekent dus dat je er niet meer mag zwemmen en surfen. Zeilen, kajakken en roeien kan enkel vanaf 12 jaar, en onder strikte voorwaarden. Vissen van aan de kant is wel nog mogelijk, vissen vanuit een boot enkel vanaf 12 jaar. Blauwalgen kunnen je huid irriteren maar je kan er ook ziek van worden.