Sara uit Diepenbeek helpt in getroffen gebieden: "Slachtoffers hebben nog nood aan materiaal, maar ook aan een babbel"

Sara Pollaris uit Diepenbeek wilde de slachtoffers van de waterramp graag helpen en startte haar zoektocht op sociale media. Zo kwam ze in contact met mensen ter plekke en wist ze welke spullen ze best meebracht. “Ze hebben enerzijds nood aan warmte, kussens en dekens. Anderzijds zoeken ze kleding en speelgoed voor hun kinderen, want ze willen dat de kleinsten er weinig last van hebben.”