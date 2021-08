Duizenden kaarsjes in Aarschot tijdens Sint-Rochusverlichting: "Ooit gestart na pestepidemie, maar opnieuw actueel"

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD): “Helaas ook dit jaar nog geen Sint-Rochusverlichting zoals we ze gewoon zijn. Geen optredens, geen extra grote terrassen en geen massabijeenkomst in onze stad. We houden het nog één keer rustig en sereen. De vaccinatiecampagne verloopt heel goed in onze stad. We zijn er bijna, laat ons dus vlak voor de eindmeet nog even ons verstand gebruiken en voorzichtig zijn.” In de binnenstad zal tijdens de Sint-Rochusverlkichting een mondmaskerplicht gelden.